Futsal Serie A, per Stilcasa Costruzioni Falconara prima il Verona poi subito il TikiTaka

Il 2024 delle falchette si apre subito con due sfide interessanti in programma: prima il confronto con le venete poi l'incrocio con la seconda

FALCONARA MARITTIMA – Giunta al giro di boa, la Stilcasa Costruzioni Falconara studia i prossimi impegni. Il 2024 è appena iniziato ma le citizens si stanno già preparando alla seconda parte della stagione. Dopo aver chiuso il girone d’andata al terzo posto della classifica in Serie A femminile di Calcio a 5, la squadra allenata da Giulia Domenichetti è al lavoro per dare continuità ai buoni risultati raccolti fino a questo momento.

Al rientro dalla sosta natalizia le biancoblu se la vedranno nel primo turno del girone di ritorno, il dodicesimo, contro l’Audace Verona. All’andata la Stilcasa si impose per 3-0 conquistando i primi tre punti dei 23 attuali, bottino decisamente positivo ad oggi che consente alle falchette di accedere direttamente anche alle Finals Eight di Coppa Italia senza dover affrontare il primo turno eliminatorio.

Capitan Ferrara e compagne ospiteranno la società veneta domenica 14 gennaio alle 18 al PalaBadiali. Spostando l’attenzione leggermente oltre però, più precisamente alla settimana successiva, è in programma un incontro alquanto delicato per la Stilcasa. Il 21gennaio infatti ci sarà la complicata trasferta sul campo del TikiTaka Francavilla, attuale seconda forza della competizione.

Prima di pensare al TikiTaka però, le citizens si concentreranno esclusivamente sul Verona, prossimo avversario da battere per continuare il proprio cammino. I tifosi biancoblu non vedono l’ora di poter riaprezzare le giocate delle proprie giocatrici, ma non è arrivato ancora il momento. Ancora qualche giorno e la Serie A femminile tornerà di nuovo protagonista.