Futsal, rinviata tutta la giornata del girone D di Serie B

ANCONA- Si era parlato tanto nei giorni scorsi delle posizioni contrastanti che stavano emergendo all’interno delle società di calcio a 5 nazionale. In virtù dei protocolli poco rigidi, del Coronavirus, dell’andamento epidemiologico e delle difficoltà di portare avanti regolarmente la stagione, alcuni club si erano schierati apertamente contro la prosecuzione del campionato chiedendone l’immediata sospensione. Altri, invece, si erano detti fautori proprio del proseguire in virtù dei sacrifici enormi sostenuti dalle società fino a questo momento. Un altro importante capitolo della vicenda va riscontrato in questo weekend con l’intero girone D di Serie B, quello delle marchigiane, rinviato a causa Covid.

Così, causa Covid con positività più o meno numerose all’interno delle varie formazioni, non si giocheranno le partite in programma tra Grottaccia-Russi, Cagli-Recanati, Corinaldo-Montesicuro Trecolli, Futsal Ternana-Futsal Potenza Picena, Futsal ASKL-Etabeta, Futsal Cesena-Cus Ancona.

Per la prossima settimana è attesa una riunione tra il Commissario per il calcio a 5 nazionale Giuseppe Caridi e le società proprio per pervenire ad una strategia comune. Quel che è certo è che in questo weekend nessuna squadra marchigiana fino alla Serie A2 scenderà in campo.