Futsal, Neri: «Il mio CdF vuole vincere, attenzione al Città di Capena»

Il tecnico delle citizens è tornato sull'ultima vittoria con il Kick Off raccontando lo stato d'animo delle giocatrici che hanno mantenuto il primo posto. Ora la sfida in trasferta

ANCONA- Il Città di Falconara, capolista della Serie A1 di calcio a 5 femminile, non vuole fermare la sua corsa in classifica. Dopo aver superato tra le mura amiche il Kick Off Milano per 2-1, la truppa biancoazzurra di mister Massimiliano Neri è attesa domenica 29 novembre alle 16 dalla trasferta sul campo del Città di Capena:

«Veniamo da un risultato importantissimo come quello di domenica scorsa che ha un valore immenso, visto che è arrivato al cospetto di una delle favorite alla vittoria finale – ha spiegato mister Neri – La squadra ha dimostrato di voler vincere indipendentemente dall’avversario che ha davanti. Il Città di Capena, causa Covid, ha giocato solo due partite e le ha vinte. Non abbiamo tante indicazioni sull’avversario ma sappiamo che hanno un roster importante. Andiamo per fare risultato ma servirà una grandissima partita».

La classifica individua una corsa a due per il primato tra Città di Falconara (ora in vetta con 14 punti) e Montesilvano, staccato di due lunghezze. Il trainer delle citizens fa il pompiere esaltando le qualità delle abruzzesi: «Per ora la graduatoria parla di corsa a due ma aspetterei a definire fuori dal discorso primo posto squadre forti come Kick Off, Statte e Lazio. Il Montesilvano sta vincendo tutte le partite con grande facilità, dimostrando di essere un gruppo forte e affiatato. Allo stato attuale gli sta riuscendo tutto».

Non mancano anche delle battute individuali, in particolare sul portiere Angelica Dibiase e sul capitano Sofia Luciani: «Angelica ha iniziato benissimo, è in fiducia e sta facendo vedere a tutti che è un grandissimo portiere. Sofia è dovuta star ferma inizialmente ma ha giocato due partite importanti e presto ritroverà la condizione migliore. Per noi averla al top è fondamentale».