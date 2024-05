Futsal, gara-1 va allo Stilcasa Costruzioni Falconara. Battuta la VIP in trasferta

Sorride la formazione di mister Giulia Domenichetti che si è aggiudicata la prima sfida dei quarti di finale Scudetto. Un successo in gara-2, prevista per il 10 maggio, manderebbe il Falconara in semifinale

SAN MARTINO DI LUPARI – Buona la prima per lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Sono stati necessari due tempi supplementari, due espulsioni, un tiro libero parato da Sestari e una prestazione monstre di Boutimah, per vincere 7 a 5 contro la VIP al Palasport di San Martino di Lupari (PD). L’inizio del match, però, è subito in salita per le citizens. Merito del vantaggio immediato della VIP con Fernandez. Poi, la reazione Falconara: Boutimah apre le marcature biancoblu, Praticò la segue, Boutimah allunga il gap. Nel miglior momento forse del Falconara, ecco ancora la VIP a rispondere presente allo svantaggio. Ancora Fernandez, con l’ausilio di Troiano, riportano tutto in parità, prima del gol del sorpasso firmato da Elpidio che manda tutti a riposo sul punteggio di 4 a 3 per il Falconara. Il secondo tempo inizia sul duello a distanza tra Troiano e Boutimah, capaci di trovare una tripletta a testa (quella di Troiano nasce dalla superiorità numerica dopo l”espulsione di Elpidio) e di rinviare il verdetto all’extra time. Nei supplementari succede di tutto. Sestari para un tiro libero, Troiano si fa espellere, Boutimah, ne fa altri due e manda K.O. la VIP. A San Martino di Lupari, il Falconara vince gara-1 7 a 5.

Adesso le citizens cercheranno, in gara-2, un altra vittoria per accedere in semifinale. D’altro canto, un successo della VIP porterebbe tutto a gara-3. In ogni caso, si giocherà al Palabadiali in virtù del miglior piazzamento del Falconara in campionato. Gara-2 è prevista per il 10 maggio, mentre gara-3 il 12 maggio. Il fischio d’inizio, in entrambe, è fissato alle 19.00 salvo accordi differenti. Questi risultati degli altri quarti di finale Playoff: Bitonto 4-2, Molfetta-Montesilvano 0-9, Lazio-Tikitaka 1-4.

VIP-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 5-7 (3-4 p.t., 5-5 s.t., 5-5 p.t.s.)

VIP: Carturan, Fernanedez, Balardin, Jimenez, Troiano, Maddalena, Palermo, Capuano, Bernardelle, Salvador, Valenzano, Radu. All. Giorgi

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pesaresi, Pirro, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti,

MARCATRICI: p.t. 2’03” Fernandez (V), 4’39” Boutimah (F), 7’19” Praticò (F), 9’39” Boutimah (F), 12’50” Fernandez (V), 13’19” Troiano (V). 19’45” Elpidio (F), s.t. 1’37” Troiano (V), 12’32” Boutimah (F), 13’37” Troiano (V), s.t.s. 3′ Boutimah (F), 4’41” Boutimah (F)

AMMONITE: Elpidio (F), Valenzano (V), Troiano (V), Soldevilla (F), Capuano (V)

ESPULSI: al 6’33” del s.t. Elpidio (F) per somma di ammonizioni, 17’18” del s.t. Troiano (V) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Fabio Maria Malandra (Avezzano), Mario Certa (Marsala), Giacomo Voltarel (Treviso) CRONO: Elena Lunardi (Padova)