Stilcasa Costruzioni Falconara, Celaj: «Ci aspetta una partita molto sentita»

Big match in programma domenica 4 febbraio: il Bitonto primo della classe farà visita alle falchette seconde in Serie A femminile di calcio a cinque

FALCONARA MARITTIMA – È in arrivo un appuntamento fondamentale per la Stilcasa Costruzioni Falconara. Domenica 4 febbraio alle 18 al PalaBadiali (diretta su Futsaltv.it) le falchette ospiteranno il Bitonto, capolista della Serie A femminile di Calcio a 5. Al momento seconde a quota 32 punti (insieme al TikiTaka), a meno 8 proprio dalla società pugliese, le ragazze guidate da Giulia Domenichetti vanno a caccia del successo per ridurre il gap nei confronti delle rivali e tenere aperto il campionato.

L’adrenalina intorno ad un evento del genere è ben evidente, come sostenuto anche dal main sponsor della Stilcasa Andi Celaj: «Ci aspetta una partita decisamente sentita, è una settimana effervescente. Anche i nostri tifosi tengono molto a questo incontro e stanno caricando l’ambiente già da diversi giorni».

Confronti del genere possono risultare utili anche nel quotidiano secondo Celaj: «La preparazione che c’è attorno a match così importanti deve servire da spunto, in particolare nei giovani, ad affrontare le sfide che si incontrano nella vita di tutti i giorni». Il main sponsor biancoblu ha poi continuato: «Mi auguro di vedere tante persone al PalaBadiali, la squadra ha sempre bisogno del sostegno della propria gente».

Le citizens hanno ottenuto 4 vittorie nelle ultime 4 uscite, ragion per cui capitan Ferrara e compagne si trovano in un momento della stagione più che positivo: «Stiamo facendo anche meglio rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, il morale della squadra è alto e vogliamo continuare così».