Futsal Femminile, oggi l’anticipo Granzette-Falconara. E intanto parte la prevendita per la finale di Supercoppa

Gara in programma in Veneto alle 18, diretta su FutsalTv.it. In più la società rende note le modalità per non perdersi l'evento da sogno

FALCONARA – È il giorno del grande anticipo di campionato tra Granzette e Città di Falconara. Le ragazze di Massimiliano Neri, oggi alle 18, saranno impegnate in Veneto per cercare di difendere il secondo posto della classifica (Citizens a 16 punti) dall’assalto delle locali (ferme a 15). Una partita importante, quella dell’ottavo turno stagionale, anche perché virtualmente consegnerà il primato della serie A femminile, in attesa della sfida di domani tra Kick Off e la capolista Lazio.

Giovedì le falchette hanno lasciato il palas dopo la seduta video per studiare l’avversaria. Un po’ di relax ieri e partenza per Rovigo nella mattinata odierna. Il match sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming su FutsalTv.it.

Supercoppa: prevendita al via

Tra i tifosi delle Citizens è febbre da Supercoppa: il grande evento, in programma mercoledì 22 dicembre alle 20 al PalaBadiali, vedrà affrontarsi le due squadre più forti del 2021. Città di Falconara, vincitrice della Coppa Italia dopo aver eliminato le abruzzesi in semifinale, contro l’ex Montesilvano, oggi Futsal Pescara Femminile, che lo scorso giugno si laureò campione d’Italia in gara-3 proprio nell’impianto di via dello Stadio.

La società ha diramato tutte le info su sito e social ed è già corsa al biglietto. Nel frattempo la prevendita è attiva: «Per accedere al palas – riferisce il Città di Falconara -, ovviamente, sono in vigore tutte le misure di sicurezza anti-Covid: capienza al 60%, posti distanziati, ingresso previa esibizione del Green pass rafforzato, misurazione della temperatura e mascherine. E visto che il Natale si avvicina la società biancazzurra ha deciso di fare un regalo a tutti i tifosi: l’acquisto del biglietto della Supercoppa in prevendita darà accesso gratuito alla partita contro il Real Statte, in programma domenica 19 dicembre alle 16, 9^ di campionato che precederà di 3 giorni la super sfida».

«I biglietti sono acquistabili online attraverso il sito www.vivaticket.com oppure presso i centri convenzionati con VivaTicket (come, a Falconara, la tabaccheria dell’auditorium in via Marsala) – si legge ancora -. La biglietteria del PalaBadiali aprirà invece dal 20 dicembre: lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (mercoledì a oltranza)». Quella del 22 dicembre sarà una grande giornata di sport. Nel pomeriggio il PalaBadiali ospiterà anche la finale di Supercoppa femminile Under 19, fischio d’inizio alle 15.30.