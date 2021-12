Futsal femminile, domani per Falconara c’è l’esame Statte. Mercoledì la Supercoppa

Le Citizens attese da due impegni decisivi. Il primo per rimanere in vetta di A, il secondo per vincere un altro trofeo

FALCONARA – È la settimana decisiva per il Città di Falconara. Per un impegno sicuro: quello di mercoledì, quando le Citizens affronteranno il Pescara nella Supercoppa italiana femminile, in una sfida da dentro o fuori. Ma a quello ci si penserà poi. Perché domani è in programma una avvincente giornata di campionato contro l’Italcave Real Statte, con Luciani e compagne che proveranno a mantenere la vetta della serie A.

Sono giorni di vigilia, di attesa e di preparazione in via dello Stadio, che nell’arco di quattro giorni vedrà il PalaBadiali vestirsi a festa per sospingere le falchette verso il successo. Domani, alle 16, le ragazze di Massimiliano Neri riceveranno la visita dello Statte, squadra esperta e dotata di grandi individualità, che proverà a fare punti per riemergere dalla zona calda. Si tratta però di una partita fondamentale per il Cdf, che vorrà far sua anche per arrivare al meglio all’esame di mercoledì: la Supercoppa contro Pescara (22 dicembre, ore 20).

Ci vorrà poco per trovare le motivazioni, ci vorrà tanto domani per non pensarci e badare solo al campionato. Anche perché c’è una testa della classifica da tenere salda. E solo in secondo luogo per arrivare con la giusta carica al match che vale un trofeo (qui le info per acquistare i biglietti e non mancare all’evento sportivo clou di fine anno).

Un doveroso recap della graduatoria di serie A femminile di futsal: Città di Falconara, Lazio 19 punti; Futsal Pescara Femminile 17; Marbel Bitonto, Granzette 16; TikiTaka Francavilla 13; Italcave Real Statte 11; Bisceglie Femminile 10; Kick Off, Audace Verona 6; Athena Sassari 3; Padova 1. E ora il programma della nona giornata: Marbel Bitonto-Granzette; Padova-Bisceglie Femminile; Città di Falconara-Italcave Real Statte; Futsal Pescara Femminile-Athena Sassari; Lazio-TikiTaka Francavilla; Audace Verona-Kick Off.