Futsal Femminile: Città di Falconara da record, piegata anche la Lazio

Ancora una vittoria per le citizens che si impongono al PalaGems centrando l'undicesimo successo consecutivo in altrettante gare. Guti e Pato mettono il sigillo sul blitz capitolino

ROMA- Prosegue senza intoppi il magic moment – che dura praticamente da inizio stagione – del Città di Falconara sempre più capolista della Serie A femminile di Futsal. La formazione allenata da Massimiliano Neri, con l’1-3 maturato in casa di un’ostica Lazio, centra l’undicesimo risultato pieno consecutivo in altrettante gare facendo registrare un autentico record per la Serie A a girone unico. Sono servite le proverbiali sette camicie a Luciani e compagne per incamerare l’intero bottino al PalaGems.

Dopo il vantaggio di Guti, e l’immediato pareggio della biancoceleste Vanessa, proprio un’autorete di quest’ultima al sedicesimo del primo tempo ha spalancato la strada alla vittoria esterna. Il terzo gol è stato messo a segno dall’immancabile Pato Dal’Maz una che a suon di reti e prestazioni si sta letteralmente prendendo la scena in questa stagione. Domenica, alle 18 al Palabadiali (ancora a porte chiuse), arriverà il Real Statte che ieri non ha giocato con il Futsal Femminile Cagliari e recupererà l’incontro con le sarde il 12 marzo.

LAZIO – CITTA’ DI FALCONARA 1-3

Lazio: Tirelli, Beita, Taninha, Grieco, Vanessa, Siclari, Barca, Fernandes Balardin, Vanelli, Pinheiro, D’Angelo, Campo. All. Chilelli

Falconara: Dibiase, Taty, Guty, Marta, Luciani, Nona, D’Amaro, Ferrara, Dal’maz, Bernotti, Marcelli. All. Neri

Reti: 4’06” del s.t. Guti (F), 4’20 Vanessa (L), 16’49” aut. Vanessa (L), 19’39” Dal’maz (F)

Note: ammonite Marta (F), Siclari (L), Luciani (F)

Arbitri: Michele Bensi (Grosseto), Valerio Domenici (Terni). Crono: Andrea Seminara (Tivoli)