Futsal, il Cus Ancona supera la Mattagnanese e resta in scia

BORGO SAN LORENZO (FI)- Vince, dimostrando di saper soffrire nei momenti di difficoltà. Un altro sabato positivo per il Cus Ancona di Francesco Battistini che si impone 2-3 al “Gaddo Cipriani” di Borgo San Lorenzo, tana della Mattagnanese, e resta in scia di Prato e Vis Gubbio. I dorici si sono trovati a far fronte ad un avversario orgoglioso e caparbio, rinforzato da un paio di arrivi ufficializzati in settimana. Gara in discesa nella prima frazione con il Cus che chiude sull’1-3 grazie alla doppietta dell’argentino Pego e alla rete di Alessandro Benigni (di Righeschi il gol dei padroni di casa ndr). Nella ripresa la Mattagnanese accelera e trova il 2-3, poi definitivo, con Mohamed Diah. Il forcing finale dei locali non produce gli effetti sperati e i tre punti viaggiano in direzione Ancona. Da segnalare la terza espulsione in quindici giornate per il centrale uruguaiano Diego Pastoriza.

MATTAGNANESE – CUS ANCONA 2-3

MATTAGNANESE: Francini, Laino, Morganti, Quartani, Da Mana, De Araujo, Diah, Mucaj, Nardi, Righeschi, Schilleci All. Coccia

CUS ANCONA: Mazzarini, Pastoriza, Lamberti, Martin, Benigni A., Belloni, Benigni F., Florio, Pego, De Luca All. Battistini

Reti: 0-1 Benigni A., 0-2 Pego, 1-2 Righeschi, 1-3 Pego // 2-3 Diah

Tabellino da Futsalmarche.it