Futsal B, vola il Cus Ancona che rifila una manita all’ASKL grandi firme

ANCONA- Non si ferma più il Cus Ancona di Francesco Battistini e Michele Ristè che, nel piatto forte della 16°giornata nel girone D di Serie B di Futsal, rifila un netto 5-2 alla Futsal ASKL e si lancia ancora più in vetta alla classifica (ovviamente in attesa di tutti i recuperi che devono essere disputati).

In un Palacus a capienza ovviamente ridotta a causa delle disposizioni anti-Coronavirus, i biancoverdi conquistano lo scalpo di una delle formazioni ritenute dalla maggioranza degli addetti ai lavori tra le più forti del torneo lanciando, inequivocabilmente, un chiaro messaggio al campionato.

A sigillare la vittoria della banda anconetana ci hanno pensato l’inglese Liam Pallfreeman, con una doppietta, i gemelli Alessandro e Federico Benigni (cresciuti proprio nell’ASKL e ascolani di nascita) e il pivot Alessio Taurisano. Inutili, per gli ospiti, le reti di Maina e Serafim.