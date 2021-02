Futsal B, altro tassello verso la gloria per il Cus Ancona leader della classifica

ANCONA- Non fa più notizia la vittoria del Cus Ancona capolista nel girone D di Serie B di calcio a 5. I dorici di Michele Ristè e Francesco Battistini piegano 4-3, in rimonta, anche il Cesena blindando ancora una volta il primo posto in campionato. Dopo essere andati sotto addirittura con il parziale di 1-3, i biancoverdi hanno rimontato fino a raggiungere la vittoria grazie alla tripletta di Pallfreeman (mattatore assoluto della gara) e ad un autogol con la sfortunata deviazione di Montalti. Per i romagnoli in gol Ansaloni, Gardelli e Bianco.

CUS ANCONA – FUTSAL CESENA 4-3

CUS ANCONA: De Luca, Gusella, Lancioni, Astuti, Bartolucci, Martin, F. Benigni, Palfreeman, A. Benigni, Taurisano, Baldassarri, Mazzarini. All.: Ristè.

FUTSAL CESENA: Montalti, Zandoli, Domenichini, Spada, Pulini, Bianco, Venturini, Buda, Gardelli, Ansaloni, Pieri, Paciaroni. All.: Matteucci.

ARBITRI: Zangara di Roma 2, Mella di Roma 1, Serfilippi di Pesaro.

RETI: 1′ pt Palfreeman, 15′ pt Bianco, 19′ pt Gardelli, 6′ st Ansaloni, 8′ st Palfreeman, 17′ st Montalti (aut), 19′ st Palfreeman,

AMMONITI: Ansaloni, Taurisano, Palfreeman.