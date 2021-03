Futsal B, per il Cus Ancona arriva una vittoria fondamentale a Recanati

I dorici sbancano 3-5 la tana dei leopardiani con una tripletta di Pallfreeman e le reti di Taurisano e Alessandro Benigni consolidando così il primo posto in classifica

RECANATI – Dopo gli scivoloni con Faventia e Cesena la capolista Cus Ancona riprende a marciare e lo fa con uno scalpo di prestigio. E’ quello del Recanati piegato, a domicilio, dai dorici con il risultato di 3-5 importantissimo per mantenere la vetta della classifica e il distacco sulle inseguitrici, in primis la Futsal ASKL (vittoriosa 11-2 con il fanalino di coda Grottaccia).

Partono benissimo i ragazzi di Michele Ristè andando sullo 0-2 con i timbri di Alessandro Benigni e dell’inglese Pallfreeman (il migliore dei suoi), ma subiscono il rientro dei padroni di casa griffato Junior-Sabbatini. Prima dell’intervallo anconetani di nuovo avanti con il solito Pallfreeman, autore del 2-3 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa, dopo una lunga fase di occasioni non sfruttate da ambo le parti, arriva il pareggio leopardiano con Cassisi ma a tre minuti dalla fine lo scatto decisivo per gli ospiti lo firma Taurisano. Il definitivo 3-5, arrivato in fase di quinto uomo Recanati, è ancora di Pallfreeman praticamente a tempo scaduto.

RECANATI CALCIO A 5 – CUS ANCONA 3-5 (pt 2-3)

RECANATI CALCIO A 5: Quondamatteo, Monti, Sabbatini, Morresi, Junior, Cassisi, Di Iorio, De Sousa, Zacheo, Pantalone, Jesus, Montironi All. Martin

CUS ANCONA: Mazzarini, Croitoru, Lamberti, Martin, Baldassarri, Taurisano, Benigni A., Benigni F., Pallfreeman, Bartolucci, Gusella, De Luca All. Ristè

Reti: 2′ A. Benigni, 10′ e 20st Pallfreeman, 15′ Junior, 18′ Sabbatini, 10st Cassisi, 17st Taurisano