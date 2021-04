Futsal B, il Cus Ancona si prende il derby con la Trecolli e vede la A2

ANCONA- Una vittoria dal valore inestimabile quella centrata dal Cus Ancona che, tra le mura amiche del Palacus, supera 6-2 la Trecolli Montesicuro nel derby di giornata e vede vicinissima la Serie A2. I padroni di casa di Michele Ristè e Francesco Battistini emergono nella ripresa dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio (2-2) esaltandosi con le giocate di Pallfreeman e Taurisano, autori di una doppietta ciascuno. A completare la festa ci hanno pensato poi De Luca e Alessandro Benigni. Per i biancorossi di mister Foroni, invece, nella prima frazione era andato in rete per due volte Rocha. Adesso manca veramente poco al Cus Ancona per festeggiare la promozione, complice anche il grande distacco della Futsal ASKL alle spalle.

CUS ANCONA – MONTESICURO TRE COLLI 6-2 (2-2 pt)

CUS ANCONA: De Luca, Astuti, Pupilli, Lamberti, Bartolucci, Martin, Benigni F., Palfreeman, Benigni A., Taurisano, Baldassarri, Mazzarini All. Ristè

MONTESICURO TRE COLLI: Dionisi, Ferrucci, Giordano, Robson, Capitanelli, Ferraresi, Da Rocha, Jamicic, Carnevali, Gomez, Quinellato, Lombardi All. Foroni

Arbitri: Pierluigi Minardi di Cosenza e Simone Adriani di Viterbo

Reti: 1’ Palfreeman, 3’ e 4’ Rocha, 6’ Taurisano // 2’ st Palfreeman, 10’ st Benigni A., 12’ Taurisano, 18’ De Luca