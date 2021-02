Futsal B: Cus Ancona sai solo vincere, anche Cagli è espugnata dai dorici

CAGLI- Prosegue senza intoppi la marcia in vetta alla classifica del Cus Ancona di Michele Ristè e Francesco Battistini. Con un pesantissimo distacco rispetto alle inseguitrici (al netto dei recuperi da disputare) i dorici blindano il primo posto del Girone D di Serie B andandosi ad imporre per 1-4 sul campo del Cagli. Le reti decisive sono state messe a segno da Pallfreeman (doppietta), Federico Benigni e Taurisano. Inutile per i padroni di casa la marcatura di Maggioli.

CAGLI – CUS ANCONA 1-4

CAGLI: Mazzanti, Balducci, Bucci Valente, Orlandi, Mochi, Maggioli, Pieri, Marcucci, Cirillo, Rebiscini, Matteucci All. Anselmi

CUS ANCONA: Mazzarini, Lamberti, Martin, Baldassarri, Taurisano, Bartolucci, Palfreeman, Benigni A., Benigni F., De Luca, Gusella, Lancioni All. Ristè

Reti: 0-1 Palfreeman, 0-2 Benigni // 0-3 Taurisano, 1-3 Maggioli, 1-4 Palfreeman