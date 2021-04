Futsal B, per il Cus Ancona la Serie A2 è rinviata. A Fano vince l’Etabeta

FANO- Fallisce il primo match ball per la Serie A2 il Cus Ancona (55 punti) che, nel big match odierno di Serie B, perde 4-3 nella tana dell’Etabeta e dovrà attendere l’ultima giornata di campionato per staccare il pass promozione (al netto dei risultati della Futsal ASKL inseguitrice). I dorici non hanno la solita brillantezza e si trovano spesso a rincorrere nel corso del match. Nella prima frazione apre Bartolucci, pareggia il locale Ettaj e poi tocca a Giuliani mandare i fanesi al riposo sul 2-1. Nella ripresa i dorici di Michele Ristè e Francesco Battistini sembrano scuotersi trovando il pareggio con Martin prima del nuovo vantaggio Etabeta griffato dal solito Ettaj. Pallfreeman (che poi sarà espulso per doppia ammonizione) trova la rete del 3-3 ma sulla successiva superiorità numerica Warid sigilla il risultato finale sul 4-3.

Contestualmente nell’altra sfida di giornata la Futsal ASKL (52 punti) ha avuto ragione, in extremis, di un ottimo Faventia imponendosi 3-4 al PalaCattani. Lunedì 19 aprile gli ascolani giocheranno il recupero a Corinaldo (ore 19.30) e per rimanere vivi dovranno almeno pareggiare. Se tutto rimarrà in ballo l’ultima giornata di sabato 24 aprile vedrà il Cus impegnato sul campo del Russi (oggi sconfitto 4-2 a Recanati e fuori dal discorso playoff) e l’ASKL che riceverà la visita del Cagli (reduce dal pari odierno per 3-3 sul campo della Trecolli Montesicuro). In caso di arrivo a pari punti ad essere promosso in Serie A2 sarà il Cus Ancona in virtù degli scontri diretti.

ETABETA-CUS ANCONA 4-3

ETABETA: Tonelli, Ragone, Lourencete, Warid, Giuliani, Montalbini, Ettaj, Montesi, Mencarelli, Palazzi, Rovinelli, Omiccioli All. Bargnesi

CUS ANCONA: De Luca, Mazzarini, Benigni F., Benigni A., Pallfreeman, Bartolucci, Taurisano, Lamberti, Martin, Baldassarri, Astuti, Gusella All. Ristè

Arbitri: D’Ignazio e Amicucci di Avezzano

Successione Reti: 0-1 Bartolucci; 1-1 Ettaj; 2-1 Giuliani // 2-2 Martin; 3-2 Ettaj, 3-3 Pallfreeman, 4-3 Warid