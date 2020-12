Futsal A Femminile, vola il Città di Falconara e piega anche il Montesilvano

SALSOMAGGIORE TERME- Nel Boxing Day odierno di Serie A femminile di Futsal, disputato oggi (26 dicembre) alle 15, il Città di Falconara ha piegato 1-0 il Montesilvano, considerata da tutti gli addetti ai lavori la grande rivale per la vittoria finale. Per le citizens si è trattato di una giornata magnifica, farcita da cinismo e organizzazione difensiva, dove neanche la super campionessa Lucileia, stella indiscussa delle abruzzesi, è riuscita ad incidere sulla gara. La rete decisiva è stata messa a segno da Marta (tra le migliori in campo) su perfetto invito di Sofia Luciani all’inizio del secondo tempo. Il CdF vola in classifica allungando (in attesa dei recuperi) a +5 sul Montesilvano.

Sala stampa

Taty (Città di Falconara): «È stata una grande partita e siamo felici di aver giocato a questo livello. Vero che si tratta di campionato e ancora non abbiamo vinto nulla ma è una soddisfazione vedere che siamo sulla strada giusta contro una squadra forte come il Montesilvano. Il nostro segreto? Siamo una squadra. Stiamo lavorando tantissimo e anche se abbiamo vinto sempre sappiamo che il campionato è lunghissimo»

Tabellino

CITTÀ DI FALCONARA-MONTESILVANO 1-0 (0-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Luciani, Nona, Guti, Giuliani, Pereira, D’Amaro, Ferrara, Marcelli. All. Neri

MONTESILVANO: Sestari, D’Incecco, Amparo, Lucileia, Borges, Coppari, Jessika, Ortega, Guidotti, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo

MARCATRICI: 1’55” s.t. Marta (F)

AMMONITE: Taty (F), Amparo (M)

NOTE: al 19’50” del p.t. Sestari (M) para un tiro libero a Pereira (F)

ARBITRI: Martina Piccolo (Padova), Valentina Zavanelli (Parma) CRONO: Francesco Salmoiraghi (Bologna)