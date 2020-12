Futsal Serie A femminile, rinviato il big match CdF-Montesilvano

La gara non sarà disputata a causa di un contatto diretto all'interno del gruppo squadra abruzzese con un caso positivo. Per le falconaresi si tratta del secondo stop consecutivo

ANCONA- Città di Falconara – Montesilvano, big match della sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile in programma originariamente per domani 6 dicembre alle 19 al Palabadiali, non si disputerà. La notizia è diventata ufficiale a causa del contatto diretto all’interno del gruppo squadra abruzzese con un caso di positività al Covid-19. Per il Città di Falconara si tratta del secondo stop consecutivo dopo quello di domenica scorsa con il Città di Capena.

In casa citizens il commento è stato affidato al presidente Marco Bramucci: «Un campionato davvero anomalo e speriamo che con i vaccini si riesca a uscire da questo periodo difficile per tutti. Auguro alle giocatrici del Montesilvano lo stesso esito delle nostre analisi e do loro l’arrivederci a Falconara». In classifica, in attesa della disputa dei vari recuperi previsti, il Montesilvano (15pt) precede di una lunghezza il Città di Falconara (14pt) in vetta.