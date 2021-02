Futsal Femminile, non si fanno male Città di Falconara e Montesilvano

Le citizens impattano 1-1 con le abruzzesi in un match dove spiccano le reti di Luciani e Amparo. CdF sempre primo in classifica dopo il big match della giornata

PESCARA- Non si fanno male Montesilvano femminile e Città di Falconara nel super match della Serie A femminile di calcio a 5. Al Palarigopiano non mancano le emozioni tra le più forti compagini della categoria ma alla fine non la spunta nessuno con un pareggio per 1-1 che rispecchia quanto mostrato nel rettangolo di gioco. Partono meglio le citizens di Massimiliano Neri che vanno al riposo sullo 0-1 grazie al timbro di capitan Luciani. Pareggiano le abruzzesi con Amparo nella ripresa conquistando un punto utile alla loro classifica. Città di Falconara sempre capolista.

MONTESILVANO-CITTÀ DI FALCONARA 1-1 (0-1 p.t.)

MONTESILVANO: Sestari, Amparo, Lucileia, Jessika, Borges, Coppari, D’Incecco, Ortega, Guidotti, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Luciani, Nona, Guti, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Dal’Maz, Bernotti, Marcelli. All. Neri

MARCATRICI: 12’19” p.t. Luciani (F), 14’27” s.t. Amparo (M)

ARBITRI: Giampiero Turano (Roma 2), Alex Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Diego Loris Mitri (Albano Laziale)