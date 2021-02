Futsal A femminile, il Città di Falconara non ne sbaglia una. Statte è al tappeto

Altra vittoria per le citizens che piegano 6-2 al Palabadiali l'Italcave. Decisive le reti di Pato (2), Marta (2), Guti, Luciani. Inutili per le ospiti le marcature di Russo e Boutimah

FALCONARA – Vince, convince, soffre e diverte il Città di Falconara che centra l’ennesima vittoria consecutiva del suo magico – fino a questo momento – campionato di Serie A femminile. Le citizens piegano 6-2 al Palabadiali una sempre ostica Italcave Real Statte capace, per larghi tratti, di mettere in difficoltà la capolista del torneo. Vantaggio locale con una pimpantissima Guti, raddoppio di Marta ma rete di Russo per il 2-1 con cui le formazioni rientrano negli spogliatoi. Ad inizio ripresa Statte pareggia con Boutimah ma subisce nel corso della ripresa gli schiaffi griffati Pato e Luciani. Nel finale arrivano anche i gol di Marta e Pato che chiude il match sul definitivo 6-2.

CITTÀ DI FALCONARA-ITALCAVE REAL STATTE 6-2 (2-1 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Guti, Taty, Marta, Luciani, Nona, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Dal’Maz, Bernotti, Marcelli. All. Neri

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Soldevilla, Boutimah, Valeria, Renatinha, Russo, Protopapa, Pedroso, Demarchi, Mansueto. All. Marzella

MARCATRICI: 14’49” p.t. Guti (F), 18′ Marta (F), 19’30” Russo (S), 2′ s.t. Boutimah (S), 5′ Dal’Maz (F), 17′ Luciani (F), 18’40” Marta (F), 19’26” rig. Dal’Maz (F)

AMMONITE: Mansueto (S), Dal’Maz (F)

ARBITRI: Matteo Ariasi (Pescara), Gianluca Rutolo (Chieti) CRONO: Stefania Candria (Teramo)