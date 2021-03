Futsal femminile, il CdF sa solo vincere e applaude l’esordio di Marcelli

ANCONA- Sa solo vincere il Città di Falconara che, già sicura del suo primo posto in Serie A femminile in ottica playoff, si è concessa anche il lusso di piegare il Bisceglie Femminile. Al Palabadiali termina 6-1 in favore delle citizens che mandano in rete Taty (doppietta), Pato, Marta e Luciani. Un’autorete completa la festa. Per le pugliesi in gol Annese. Da segnalare l’esordio molto positivo della giovane classe 2000 Gioia Marcelli che ha difeso i pali di casa con personalità ed entusiasmo.

SALA STAMPA

Gioia Marcelli (Portiere Città di Falconara): «Abbiamo giocato la partita perfetta. A livello difensivo nulla da dire, in attacco uno spettacolo. Il gol alla fine? Mi è dispiaciuto prenderlo ma non toglie nulla all’emozione davvero grande che ho provato in questo esordio. Sono qui per migliorare ed è un onore essere al fianco di giocatrici di questo calibro. Un grazie in particolare ad Angelica Dibiase perché è un portiere di grandissimo livello ed è anche per merito suo se sto migliorando giorno dopo giorno».

CITTÀ DI FALCONARA-BISCEGLIE FEMMINILE 6-1 (2-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Marcelli, Taty, Luciani, Ferrara, Dal’Maz, Guti, Marta, Nona, Pereira, Pesaresi, Dibiase, Bernotti. All. Neri

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Marino, Taina, Annese, Villa, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura

MARCATRICI: 12’30” p.t. Taty (F), 14’30” Dal’Maz (F), 12’15” s.t. Taty (F), 16’15” aut. Marino (F), 17′ Marta (F), 17’30” Luciani (F), 19’56” Annese (B)

ARBITRI: Luca Moscone (L’Aquila), Lorenzo Metrangolo (Pescara)

CRONO: Roberto Acella (Macerata)