Ruba un portafoglio ad una coppia. Poi la minaccia: «Ho la tubercolosi»

ANCONA – Passeggiavano lungo corso Mazzini quando un giovane si è avvicinato e ha rubato loro il portafoglio.

Aggredita una coppia. Il fatto è accaduto attorno alle 21, all’incrocio con via degli Orefici. La coppia si è accorta del furto e ha tentato di farsi ridare il portafoglio. È scoppiata una colluttazione tra il ladro, un egiziano di 28 anni, e l’uomo che era con la propria fidanzata. Quest’ultimo è rimasto ferito ad una mano.

L’egiziano avrebbe minacciato l’uomo gridando «Ho la tubercolosi». Sul posto sono arrivati i carabinieri e una ambulanza della Croce Gialla. Davanti ai soccorritori l’egiziano avrebbe preso un accendino mimando il gesto di bruciarsi i capelli. Il personale sanitario ha indossato tutti i presidi di protezione per soccorrere l’egiziano, che non era in sé. Poi ha medicato la mano dell’uomo che ha subito il furto. L’egiziano, portato poi all’ospedale di Torrette, è stato denunciato per furto.