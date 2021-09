Ruba una macchina a Falconara e tenta di scappare, arrestato un minorenne a Foggia

FALCONARA- Ruba una macchina a Falconara Marittima poi imbocca l’autostrada verso sud, ma la fuga del ladruncolo 17enne è terminata all’altezza del territorio comunale di San Severo, Foggia, quando è stato notato da una pattuglia della Polstrada.

È successo martedì mattina (31 agosto) verso le 6. Il ragazzo – un 17enne di Cerignola, Foggia, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona – è stato arrestato per furto aggravato. Il ragazzo martedì mattina verso le 6 si trovava alla guida di una Volkswagen Polo grigia e transitava in autostrada A14. Giunto all’altezza del km 525 nel Comune di San Severo di Foggia, per lui sono iniziati i guai, poiché l’andatura incerta ha attirato l’attenzione di una pattuglia della sottosezione autostradale di Vasto dipendente del Compartimento Polstrada Abruzzo-sezione di Chieti, che sull’autostrada stava effettuando attività di controllo.

La pattuglia ha intimato l’alt alla vettura, che viaggiava in direzione sud, ma anziché fermarsi, ha aumentato la velocità, nel disperato tentativo di seminare gli agenti. Ma vistosi raggiunto, ha pensato di fermarsi e abbandonare l’autovettura. Ha cercato di far perdere le sue tracce fuggendo a piedi lungo il tracciato autostradale. Ma è stato raggiunto, bloccato dagli operatori della Sottosezione Polizia Stradale. Accompagnato presso gli uffici per espletare le formalità di rito, il ragazzo è stato identificato. La vettura che stava guidando, la Volkswagen Polo, è risultata essere stata rubata poche ore prima a Falconara Marittima. Dentro, sono stati rinvenuti arnesi da scasso (cacciaviti di varie dimensioni, una tenaglia e un’asta di ferro) e addirittura due centraline. Il materiale era stato utilizzato rispettivamente per forzare la serratura del veicolo in sosta ed avviarlo. È stato sottoposto a sequestro. Il minorenne pertanto è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. È stato tradotto, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, presso l’Istituto carcerario per i minorenni di Bari.