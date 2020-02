Spaccata notturna alla Copparo Bike Store, banda di incappucciati fa razzia di biciclette

Nel mirino dei ladri il negozio in via Fioretti ad Ancona, punto di riferimento in città per gli appassionati delle due ruote. Ingenti i danni. Sulla vicenda indagano i carabinieri

ANCONA – Brutto risveglio questa mattina per la Copparo Bike Store. Il negozio in via Fioretti ad Ancona che vende biciclette e mountain bike nella notte è stato preso di mira dai ladri.

Il furto è avvenuto nella notte, intorno alle 4, quando alcuni uomini incappucciati si sono introdotti nel piazzale del negozio tagliando con un frullino il cancello per poi aprirsi un varco nell’ingresso dell’esercizio commerciale utilizzando un piede di porco. Una volta all’interno hanno fatto razzia di biciclette con pedalata assistita per poi dileguarsi in fretta e furia.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Ancona ma della banda di ladri ormai non c’era più traccia.

I carabinieri sul posto

Ingenti i danni, considerando che solo il valore delle biciclette rubate supera i 150mila euro. «Siamo moralmente a zero e arrabbiatissimi» spiega Fabrizio Ferraioli uno dei 3 soci titolari del negozio insieme a Raffaele Consolani e Roberto Luconi. «Vogliamo capire se conviene proseguire con l’attività visto che dall’apertura del punto vendita nel 2013, siamo già al terzo furto».

«Un’attività che – racconta – abbiamo avviato per passione e per dare un punto di aggregazione importante per la città». L’esercizio commerciale organizza infatti passeggiate in bicicletta nel weekend per gli appassionati delle due ruote.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.