Furto al Cinema Goldoni: il ladro ruba snack e bevande. Arrestato

ANCONA- Beccato dentro il cinema Goldoni di Ancona, con snack, bevande e sigarette in tasca. Arrestato.

È successo ieri notte, 9 aprile, quando è scattato l’allarme all’interno dei locali di via Montebello. Si tratta di un 28enne, di origini tunisine, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

All’arrivo del 112 – Nucleo Operativo e Radiomobile e una guardia giurata della Società “Axitea” di Ancona, i militari lo hanno visto gironzolare all’interno del cinema nel tentativo di trovare una via d’uscita. I carabinieri avevano infatto bloccato tutti i varchi. L’uomo ha allora salito le scale che portano al tetto della struttura, ma è stato bloccato e tratto in arresto.

Nelle tasche del giubbotto del 28enne sono stati trovati alcuni snack, bevande e due pacchi di sigarette. Il sopralluogo ha permesso di rilevare segni di effrazione e la presenza di un’impronta da scarponcino sulla porta d’ingresso del cinema, conseguenza di un violento calcio sferrato. All’interno della sala del cinema, sono state rinvenute anche svariate confezioni di snack e bottiglie vuote. Il sospetto è che il tunisino fosse in compagnia di altre persone.



Il 28enne tunisino è stato tratto in arresto per furto aggravato con scasso. Per impossibiltà immediata di espellere il ragazzo, dovuta all’emergenza Coronavirus, il Giudice del Tribunale di Ancona ha rinviato il processo al 24 settembre 2020.