Furti ad Ancona e Camerano, ladri inseguiti dai carabinieri

CAMERANO – L’altro ieri sera (14 dicembre) ladri su una Mercedes che parrebbe essere stata di colore rosso sono stati visti sfrecciare nella zona di Numana, inseguiti dalle pattuglie in sirena dei carabinieri. I furti li avevano commessi già però e non sono stati acciuffati. L’auto era stata intercettata dopo aver razziato due abitazioni a Camerano e una a Montacuto. In tutte le case prese di mira sono entrati dopo aver forzato le portefinestre. I proprietari non erano a casa. Hanno portato via oro e contanti per un valore di diverse migliaia di euro. Il bottino totale è in via di quantificazione. A Camerano in particolare hanno anche tentato un terzo colpo che appunto non è riuscito perché in quel momento stavano rincasando i proprietari, a casa dal lavoro per cena. Erano circa le 19.30. Pare che i ladri in tutte le occasioni fossero in tre. Hanno cercato anche di mettere a segno un colpo nella zona di Candia. Lì, in quel quartiere della periferia di Ancona, sono stati messi in fuga da un residente, anche lui di rientro nella propria abitazione. Tutto è incominciato verso le 18 quando i malviventi hanno scelto proprio le zone più isolate della periferia dorica. Solo dopo si sarebbero mossi verso la città del Maratti e di seguito, per sfuggire ai militari, verso Numana spingendosi verso sud fino a far perdere le proprie tracce. Sono iniziate le ricerche dei malviventi da parte dei carabinieri che hanno iniziato a battere tutte le zone più decentrate. La macchina da Marcelli è stata intercettata in territorio loretano e poi più nulla. Le indagini sono in corso da parte dell’Arma per risalire agli autori dei tre furti, quelli denunciati almeno.