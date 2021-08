Fumo e fiamme tra Marcelli, Loreto e Porto Recanati: interrotta la linea ferroviaria

ANCONA – Vasto incendio tra Marcelli, Loreto, Castelfidardo e Porto Recanati questa mattina, primo agosto, intorno alle 12. A prendere fuoco forse della sterpaglia sulla Statale 16, ma poi le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate nell’area circostante. Per questo motivo e in via precauzionale è stata chiusa l’autostrada A14 nel tratto interessato. Interdetta anche la linea ferroviaria. Il fumo nero è visibile anche dalla spiaggia di Marcelli. Il prefetto di Ancona Darco Pellos ha disposto l’evacuazione del camping Numana Blu. Le fiamme stanno raggiungendo infatti la costa.

Sul posto, nel Comune di Castelfidardo, sei squadre dei Vigili del Fuoco, i carabinieri e due elicotteri per raccogliere acqua dal mare. Il vento naturalmente rende più difficoltoso l’opera di spegnimento da parte delle Fiamme Rosse. Il fumo nero è visibile anche dalla spiaggia di Marcelli.

L’elicottero mentre fa rifornimento di acqua per spegnere l’incendio

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe partito nel territorio di Loreto, sulla sponda destra del Musone, area in cui spesso vengono abbandonati rifiuti e potature.





Le Forze dell’Ordine in azione per impedire il traffico sulla Statale

(Notizia in aggiornamento)