Ancona, fuga di gas: coppia intossicata finisce in camera iperbarica

Moglie e marito sono stati portati a Fano dopo il soccorso di questa mattina in via Fabriano. Due settimane fa avevano avuto un guasto alla caldaia

ANCONA – Stava cucinando quando ha avuto un attacco di nausea forte al punto che si è dovuta stendere sul letto. Un malore che ha salvato la famiglia in via Fabriano soccorsa questa mattina dal 118 e dai vigili del fuoco. In casa, è stato poi appurato, c’era monossido di carbonio.

Moglie e marito, ultra 70enni, sono rimasti intossicati e portati in camera iperbarica a Fano. In casa c’erano la figlia e una nipote che hanno rifiutato il trasposto in ospedale perché stavano bene. I pompieri hanno fatto un sopralluogo per trovare la perdita, segnalata anche dall’attrezzatura in loro dotazione, ma non è stato possibile risalire al punto. Due settimane fa la coppia aveva chiamato un tecnico per la caldaia che si era rotta ed era stato cambiato un pezzo. L’anomalia potrebbe essere stata all’elettrodomestico che ora verrà sostituito con uno nuovo.

L’allarme è stato dato dagli occupanti della casa dopo che la donna aveva accusato il malore. Hanno chiamato il 118 che ha poi allertato i vigili del fuoco dispettando una fuga di gas.