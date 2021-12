Ancona, fuga di gas in un appartamento: due anziani al Pronto Soccorso per accertamenti

La fuga di gas ha interessato un appartamento ubicato in via Fabriano. Nell'abitazione in quel momento erano presenti quattro persone, due anziani settantenni e i due figli

ANCONA – Paura nel pomeriggio di oggi in via Fabriano ad Ancona. Intorno alle 14,45 in un appartamento, ubicato nei pressi di via Ascoli Piceno, si è sviluppata una fuga di gas metano. Sul posto sono accorsi Croce Gialla di Ancona, automedica e i vigili del fuoco di Ancona.

Nell’abitazione in quel momento erano presenti quattro persone, due anziani settantenni e i due figli. L’ambulanza ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette i due anziani per accertamenti. I due, marito e moglie, non sarebbero rimasti intossicati.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto, ha confermato la presenza della fuga di metano ed ha condotto una serie di verifiche sia all’interno dell’appartamento che nel condominio alla ricerca di eventuali ulteriori fughe di gas. Sul posto anche l’azienda del gas per ulteriori controlli.