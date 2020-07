Fuga di gas nella notte, paura alla Baraccola

Un impianto di carburanti in via Primo Maggio, ad Ancona, davanti all’Uci Cinema, ha avuto una perdita da un tubo. Sul posto i vigili del fuoco per presidiare la zona ed evitare esplosioni

ANCONA – Un odore inteso di gas fa preoccupare i passanti che chiamano i pompieri. Fuga di metano nella notte, in un impianto di carburanti che si trova in via Primo Maggio, alla Baraccola, davanti all’Uci Cinema e di fianco al bar Luana.

Era mezzanotte e mezza quando sono stati allertati i vigili del fuoco. “Puzza di gas”, riferivano le chiamate dei cittadini al 115. Una squadra dei pompieri è andata a controllare e in effetti, grazie a delle strumentazioni, ha rilevato la perdita che proveniva da un impianto di metano stoccato in modo liquido. Una parte interdetta al pubblico ma vicina alla pompa di rifornimento. C’era il pericolo di una esplosione così i vigili del fuoco hanno presidiato per tre ore l’area, rintracciando la proprietà dell’impianto che ha inviato sul posto i tecnici.

C’era un tubo in avaria e il forte odore proveniva da lì. L’area è stata interdetta al passaggio e sono iniziate le operazioni di riparazione che proseguono questa mattina per la messa in sicurezza.