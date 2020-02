Frontale a Polverigi, una terza auto avrebbe causato l’incidente: indagata una 20enne

POLVERIGI – C’è una terza auto coinvolta nel frontale di ieri, martedì 11 febbraio, che ha causato tre feriti gravi tra i quali un bambino di 5 anni ricoverato ancora in Rianimazione al Salesi. È una Mini condotta da una 20enne di Agugliano ora indagata per lesioni gravi e gravissime. È stata la studentessa di 24 anni, alla guida della Alfa Mito, a riferire alla polizia locale dell’Unione dei comuni che un’auto di colore scuro le aveva stretto la strada e lei per evitarla aveva invaso la corsia opposta di marcia finendo contro la Fiat 500 con a bordo mamma e figlio.

Il veicolo è stato rintracciato tramite le telecamere presenti in zona e la conducente avrebbe ammesso di aver sbandato a causa del sole ma di non essersi accorta poi dell’incidente. Gli atti verranno trasmessi in Procura. Sequestrati i due veicoli, la Alfa e la Mini. Intanto il bollettino medico del Salesi, sul bimbo ricoverato, parla di situazione ancora critica ma stazionaria. Il minore è ancora in prognosi riservata.