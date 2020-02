Frontale a Polverigi, bimbo in prognosi riservata

È stato ricoverato in Rianimazione, in coma farmacologico, il bambino di 5 anni rimasto coinvolto in un incidente insieme alla mamma. Ipotesi invasione di corsia. Sul posto la polizia locale dell’Unione dei comuni

POLVERIGI – È in coma farmacologico, ricoverato in Rianimazione al Salesi, il bambino di 5 anni rimasto coinvolto in un frontale questa mattina, insieme alla mamma di 37 anni. La prognosi è riservata. L’ospedale pediatrico ha diramato un bollettino dove dichiara “critiche le condizioni cliniche ma stazionarie”. Entrambi sono residenti ad Agugliano.



Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale dell’Unione dei comuni. Si ipotizza una invasione di corsia. La mamma del bambino ha fratture ed è in osservazione all’ospedale di Torrette. Stava accompagnando il figlio all’asilo a Polverigi quanto, attorno alle 8, si è scontrata con una Alfa Romeo Mito guidata da una 24enne osimana che studia Medicina ed andava all’università. Un impatto violento che ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco. La giovane al volante della Mito è stata portata anche lei a Torrette per fratture. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Rossa.

L’incidente è avvenuto in via San Giovanni, all’incrocio con via del Vivaio.