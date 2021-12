Freddo? No, aquilotti dorici fanno il bagno a Sirolo

ANCONA – Un bagno ai Sassi Neri di Sirolo per festeggiare Santo Stefano e l’arrivo dell’anno nuovo. Lo hanno fatto oggi, gli Aquilotti Dorici, un gruppo di alpinisti ed escursionisti del Cai di Ancona, sfidando l’acqua fredda e la pioggia. Una tradizione che dura da 25 anni. Così muniti di zaino, scarpe da trekking, accappatoio e costume da bagno, gli impavidi (non solo uomini, anche donne) si sono dati appuntamento al convento del monte Conero, alle 8.30, per scendere fino alla spiaggia. Freddo? Nessuno lo ha avvertito.

A guidare il gruppo Renato Malatesta, guida di media montagna e socio Cai. Una volta a valle gli aquilotti si sono spogliati per un tuffo di gruppo. Una rincorsa, il fiato trattenuto, e via in mare, nell’acqua a cinque gradi. Pochi minuti e poi tutti fuori a coprirsi con l’accappatoio. Immancabile la foto di gruppo, sorridenti. Oggi c’era anche un cane. Dopo il bagno refrigerante c’è stato lo scambio degli auguri e una fetta di panettone per festeggiare. A pranzo erano tutti a casa in piena salute.