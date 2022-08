Frecce Tricolori, concerti e fiere nelle Marche: ecco gli eventi della settimana

Ultima settimana per godersi appieno l'estate e nelle Marche, dal 21 al 28 agosto, sono in serbo ancora numerosi eventi imperdili. Al via anche le fiere per le feste patronali a Senigallia, Fano e Macerata

ANCONA- Ultima settimana per godersi appieno l’estate e nelle Marche, dal 21 al 28 agosto, sono in serbo ancora numerosi eventi assolutamente da non perdere. Si comincia già da oggi, domenica 21, con lo spettacolare show delle Frecce Tricolori a Porto Recanati. Alle 18 sul Lungomare Scarfiotti tutti con il naso all’insù per l’incredibile esibizione in volo della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. Già dalle 16:30 sarà allestito uno spazio espositivo con info point e strutture promozionali, inoltre durante la manifestazione i militari effettueranno una dimostrazione di soccorso in mare con un elicottero HH-139 del 15° Stormo. Sempre a Porto Recanati, dal 23 al 25 agosto si terrà “I Teatri dal Mondo”, il Festival Internazionale del Teatro per ragazzi. All’Arena Gigli alle 21:15 andranno in scena nelle tre serate “Pinocchio in 3D”, “Storie nell’armadio” e “Biancaneve e i sette nani”.

Le Frecce tricolori

Restando in provincia di Macerata questa sera Civitanova ospita il concerto di Enrico Ruggeri. L’appuntamento è alle 21:30 in Piazza XX Settembre, l’ingresso è gratuito. A San Ginesio, fino al 25 agosto c’è il “Ginesio Fest”, il festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli e rifunzionalizzandoli. A Macerata invece, giovedì 25 agosto prende avvio la tradizionale fiera di San Giuliano, cinque giornate ricche di iniziative tra mostre, spettacoli, bancarelle, celebrazioni e molto altro.

In provincia di Ancona spazio a fiere, concerti, concorsi di bellezza, risate e degustazioni di vino. A Senigallia fino al 25 agosto c’è “Ventimila righe sotto i mari in giallo”, il festival del noir e del giallo civile con mostre, libri e spettacoli per bambini. Dal 26 agosto al 4 settembre torna “Campionaria”, la fiera di Senigallia giunta alla XXX edizione. Ogni giorno dalle 17 alle 24, nel piazzale antistante lo stadio Bianchelli, espositori provenienti da tutta Italia mostreranno i loro prodotti di arredamento e design, salute e benessere, tempo libero e prodotti tipici regionali. Dal 27 al 30 agosto il centro della città sarà animato anche dalla tradizionale Fiera di Sant’Agostino giunta all’edizione numero 557. Saranno presenti più di 500 espositori oltre ai produttori locali e alla Fiera Biologica.

Spostandoci nelle Riviera del Conero, giovedì 25 agosto alle 21:30 in piazza Vittorio Veneto a Sirolo c’è Miss Blu Mare, mentre a Marcelli, sabato 27 per la rassegna “Smile Numana”, sul palco di piazza Miramare salirà il comico di Zelig Fabrizio Fontana con “Fontana le sa tutte”. Venerdì 26 agosto appuntamento ad Osimo per il concerto di Achille Lauro in programma alle 21:30 in Piazza Boccolino. Il biglietto per i residenti è scontato. Dal 26 al 28 agosto nel capoluogo dorico torna la seconda edizione di “Ancona By Wine – degustare il territorio” con la presenza di circa 40 produttori della provincia. Il programma prevede una Mostra mercato con i produttori in Corso Garibaldi, i Salotti del gusto nei luoghi simbolo della città, (dalla Caserma Villarey, alla Mole, alla Terrazza del Museo archeologico); Il vino e l’arte, conferenze e visite guidate al Museo Archeologico e alla Pinacoteca comunale Podesti; mentre in Piazza Roma appuntamenti con la musica dal vivo.

I comuni del fermano continuano a puntare sui concerti per attrarre visitatori e turisti. Sabato 27 agosto Sant’Elpidio a Mare ospita l’unica data marchigiana del tour di Fabrizio Moro “La mia voce tour”. Il cantautore si esibirà allo Stadio Mandozzi alle 21:30. Domenica 28 agosto a Servigliano arriva invece il cantante del momento: Rkomi con il suo “Insuperabile Tour” alle ore 21 al Parco della Pace. Per chi non vuole perdersi sfilate in passerella, a Lido di Fermo in piazzale Bresca, martedì 23 agosto si terranno i concorsi di bellezza Miss Blu Mare e Il Più Bello d’Italia.

In provincia di Pesaro Urbino da non perdere a Fano la tradizionale Fiera di San Bartolomeo in programma dal 24 al 26 agosto sul Lungomare Sassonia. Ci saranno circa 250 bancarelle di varie categorie merceologiche e stand gastronomici. Come ogni giovedì fino al 15 settembre, il 25 agosto a Gradara appuntamento con “Giovedì al Castello”, un tuffo nel medioevo con tour e visite guidate già dal tardo pomeriggio. La sera, dalle 21:30 in poi, corteo storico con tamburini e mangiafuoco. In provincia di Ascoli Piceno, domenica 28 agosto torna ad Offida il “Cantagiro”, il festival della musica emergente. Alle 21 in Piazza del Popolo ci sarà la finale regionale Abruzzo – Marche, ospite della serata Manuela Villa.