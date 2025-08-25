Fratelli d’Italia svela i nove candidati per la provincia di Ancona: «Obiettivo tre seggi»

ANCONA – Nove nomi per altrettanti seggi. Fratelli d’Italia ha presentato stamattina nella sede del coordinamento provinciale la lista dei candidati anconetani per le prossime elezioni regionali. Una squadra che punta in alto, con l’ambizioso obiettivo di conquistare tre seggi contro i due ottenuti nel 2020. I candidati sono Marco Ausili (Ancona), Mirella Battistoni (Fabriano), Goffredo Brandoni (Falconara), Giacomo Bugaro (Ancona), Corrado Canafoglia (Senigallia), Simone Cola (Mergo), Angelica Lupacchini (Ancona), Milva Magnani (Jesi) e Sirena Rosciani (Osimo). Tra loro spiccano due consiglieri uscenti (Ausili e Battistoni), un assessore uscente (Brandoni) e diversi volti nuovi, almeno nel panorama regionale, con Bugaro che segna il suo ritorno in politica. «Una lista cui teniamo molto», ha sottolineato l’europarlamentare Carlo Ciccioli, ricordando che la provincia di Ancona rappresenta circa un terzo della popolazione marchigiana e che l’obiettivo è quello di conquistare «tre seggi» dopo i due ottenuti nella passata tornata elettorale. La senatrice Elena Leonardi ha invece evidenziato la varietà di esperienze e provenienze territoriali della squadra.

Durante la presentazione non sono mancate le bordate agli avversari politici. Marco Ausili ha puntato il dito contro l’ex sindaca Valeria Mancinelli: «Sorprende vederla tornare a salire sul pero, con quella supponenza e quell’arroganza che l’ha sempre contraddistinta. Le proposte del Pd affossano Ancona, pensiamo all’Area marina protetta o al porto». Giacomo Bugaro ha risposto alle critiche con ironia: «La ex sindaca Mancinelli mi attacca personalmente in continuazione da quando mi sono presentato. Le chiederei di continuare, perché dopo aver contribuito a far perdere Ancona al centrosinistra ora può aiutare a fare lo stesso con le Marche». Più tecnico l’intervento di Corrado Canafoglia: «Bisogna cominciare a rispondere a Ricci quando dice che non è vero che Banca Marche è fallita per l’inerzia del Pd. Ho le carte, conosco molto bene l’argomento, è proprio così». Tra i candidati emergono diverse sensibilità. Mirella Battistoni ha parlato della necessità di «rendere le Marche più sviluppate, più attrattive e più vicine alle esigenze dei cittadini, non solo per recuperare dagli sbagli del passato ma anche per progettare un nuovo futuro».

Goffredo Brandoni ha rivendicato i risultati dell’amministrazione uscente: «Come Regione Marche non abbiamo aumentato le tasse in questi cinque anni. Era una promessa di Acquaroli che abbiamo mantenuto, a differenza di altre regioni». Angelica Lupacchini ha puntato sui giovani: «Voglio dare il mio contributo per le Marche di domani, partire dal lavoro che si sta facendo, pensando alle giovani mamme, ai lavoratori e agli imprenditori che devono vedere le Marche non solo come luogo di nascita, ma come opportunità dove costruire qualcosa». Milva Magnani ha invece messo l’accento sui territori spesso dimenticati: «Jesi e la Vallesina sono un territorio fantastico, spesso non al centro dell’attenzione. Jesi sempre considerata la “piccola Milano” per la sua vocazione industriale. Le Marche erano una regione tra le tenebre: adesso sono state portate alla ribalta e con Acquaroli possono crescere ancora». La sfida del partito del premier Meloni, insomma, è lanciata. E la provincia di Ancona sarà cruciale per l’assegnazione del nuovo governo regionale.