Forti piogge, più di 40 interventi in Valmusone

VALMUSONE – Nel giro di un quarto d’ora l’acquazzone del tardo pomeriggio di ieri (5 giugno) ha generato caos e disagi in Valmusone. A Osimo una cascata d’acqua ha inondato la Costa del Borgo e parte del piano terra del maxiparcheggio è stato invaso dall’acqua. Difficoltà per gli automobilisti di passaggio per la Sbrozzola mentre via Flaminia II è rimasta bloccata in direzione centro, con alcune auto in evidente difficoltà che procedevano a passo d’uomo. Completamente allagata la curva dell’hotel in via Fonte Magna e quella del cimitero Maggiore e via Acquaviva è stata invasa da fango, rami e pietre.

Gli interventi

Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha fatto sapere: «A causa della chiusura temporanea al traffico ai Tre Archi, la viabilità alternativa per l’accesso all’ospedale è la seguente. All’incrocio tra via Pompeiana e via Matteotti si potrà procedere in senso contrario verso la chiesa di San Marco e poi proseguire verso l’accesso dell’ospedale su via Leopardi. Ieri sera si è riunito il Coc. Fortunatamente potremo lasciare libero il transito per la Costa del Borgo mentre Astea controllerà eventuali danni ai sottoservizi e riaprirà via Rosciano perché libera dal fango. Rimarranno chiusi al traffico i Tre Archi e via Sbrozzola. Durante la notte e per tutta la giornata di oggi (6 giugno) gli operatori della Protezione civile monitorano il territorio, non solo se ci saranno piogge ma anche per segnalare agli uffici comunali eventuali alberature pericolose».

Il primo cittadino di Offagna Ezio Capitani ha affermato: «Fortunatamente il temporale che si è abbattuto su Offagna non ha fatto danni significativi. Un paio di alberi abbattuti in via San Bernardino prontamente rimossi dal nostro personale e dai volontari civici. A tutti loro comunque un sentito ringraziamento per essersi fatti trovare pronti nel momento del pericolo».

I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 18 su diversi interventi, una quarantina, a causa di prosciugamenti di cantine e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Le zone più colpite sono state quelle di Agugliano, Polverigi ed Offagna, soprattutto nelle zone più periferiche letteralmente invase da fiumi di acqua e fango. Nella vicina Camerano è caduta parte di una mura di contenimento in via Repubblica, piombata sull’asfalto. Nessuna persona è rimasta coinvolta fortunatamente. Il lavoro dei pompieri osimani è andato avanti per ore. In azione anche la Polizia locale e i gruppi comunali di Protezione civile chiamati a intervenire con urgenza, anche nel filottranese nella zona del torrente.