Forestali, controlli di Ferragosto: 30 illeciti dal Conero al Monte Strega. Incendio di rifiuti a Jesi

ANCONA – Come ogni anno, in occasione delle festività estive le pattuglie dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona hanno intensificato i servizi di vigilanza e presidio del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il degrado dell’ambiente. In campo sono state dispiegate le pattuglie dei Nuclei di Ancona, Arcevia, Sassoferrato, Fabriano, Jesi San – Marcello, Senigallia e Conero, i quali hanno effettuato servizio di vigilanza soprattutto nei territori montani, nelle aree protette e nelle zone costiere ad elevato valore naturalistico.

Tra le aree maggiormente vigilate rientrano quelle cosiddette “protette” tra cui il Parco Regionale del Monte Conero e la Gola della Rossa – Frasassi, ma anche le aree montane in Comune di Sassoferrato (AN) sono state prese d’assalto dai turisti. Il servizio è stato principalmente mirato alla prevenzione degli incendi boschivi, l’abbandono di rifiuti ed il parcheggio selvaggio nelle aree naturali. In particolare, principalmente nelle aree montane di Sassoferrato, sul Monte Strega, sono stati individuati n. 4 fuochi liberi accesi nei pressi del bosco, nonostante i numerosi cartelli di divieto affissi dal comune. Oltre a 7 veicoli parcheggiati nel bel mezzo di prati naturali all’interno di zone di protezione speciale tutelate dalla direttiva Habitat.

In Comune di Arcevia, località Monte della Croce, all’interno del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, sono stati sanzionati n. 5 veicoli, anche in quasto caso parcheggiati in mezzo ai prati. In Comune di Fabriano località Poggio San Romualdo, sono stati sanzionati due gruppi di persone che avevano montato tende in aree non autorizzate e altrettanti soggetti che avevano parcheggiato in aree naturali.

Infine sul Monte Conero, i Carabinieri Forestali hanno contestato n. 10 sanzioni ad altrettanti veicoli parcheggiati in aree non autorizzate.

Il Nucleo di Senigallia è stato invece impegnato in un incendio boschivo in località via Santa Lucia n. 18 del Comune di Jesi (AN), dove i Carabinieri Forestali hanno accertato che le fiamme erano scaturite da un cumulo di rifiuti vetrosi. Bruciati 70 metri quadri di incolto e parte di un’immobile.

Le attività di prevenzione nei periodi di maggior afflusso turistico sono fondamentali per evitare la distruzione dell’ambiente, infatti comportamenti superficiali possono innescare pericolosi incendi o nel caso di transiti in aree naturali, distruggere prati e attivare fenomeni erosivi.