Ancona: follia nella notte, ragazza lancia oggetti dalla finestra e danneggia due auto

ANCONA – Vasi, bacinelle di plastica, scarpe, piatti e perfino una sedia sono volati di sotto, nella notte, dalla finestra di una abitazione ad Ancona, al quarto piano, in piazza Diaz. È successo attorno alle 2, creando allarme e paura tra i residenti, svegliati dai rumori, che hanno chiamato il numero di pronto intervento 112.

A creare quel caos sarebbe stata una 26enne, in stato fortemente alterato, probabilmente per un abuso etilico ed altro. La giovane avrebbe lanciato gli oggetti di sotto, a raffica, tutti quelli trovati sottomano a casa, danneggiando due auto che si trovavano parcheggiate lungo la via. Le vetture hanno riportato vetri rotti e tettino sfondati.

Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia, il 118 è una ambulanza della Croce Rossa. La giovane aveva in casa due pitbull e i sanitari hanno atteso che entrassero gli agenti per intervenire. Una poliziotta, nel tentativo di avvicinarsi, è stata morsa dalla ragazza che le avrebbe sputato anche addosso. Bloccata, è stata portata via in barella con direzione pronto soccorso. La giovane dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.