Fisioterapista di Villa Adria morta, aveva il Coronavirus

ANCONA – Era positiva al coronavirus Elia Fratini, la fisioterapista di Villa Adria trovata morta il 31 marzo scorso, dal compagno, nella sua abitazione di Agugliano. Lo ha stabilito il tampone disposto dalla Procura dopo che i familiari della donna, 62 anni, originaria di Colli del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno), hanno presentato un esposto. Il fascicolo aperto dal pm Andrea Laurino è ancora a carico di ignoti. La Magistratura dovrà accertare se ci sono stati ritardi nella diagnosi del virus che un tampone effettuato in tempo avrebbe potuto fare e forse salvargli anche vita.

Secondo fonti sindacali Fratini era in malattia dal 7 marzo, dopo che a Villa Adria erano stati scoperti dei casi di Covid-19. Si era prenotata per fare il tampone, ma è morta prima di essere sottoposta all’accertamento. La Procura non ha disposto l’autopsia ma l’Asur ha fatto fare un riscontro diagnostico sul corpo della fisioterapista effettuato dalla medicina legale dell’ospedale di Torrette. Gli esiti tra 90 giorni. Il feretro ieri ha lasciato Ancona per raggiungere Colli del Tronto per la tumulazione.