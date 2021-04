Iniettava fisiologica al posto del vaccino, il medico di Falconara ha ammesso le sue responsabilità

ANCONA – Ha confessato il medico di famiglia di Falconara Marittima Sergio Costantini di aver somministrato a 30 pazienti soluzione fisiologica al posto del vaccino contro il covid-19.

Da quanto si apprende, il medico 68enne, indagato dalla Procura di Ancona per irregolarità nella campagna vaccinale condotta a domicilio presso alcuni dei suoi assistiti e all’interno del suo ambulatorio, ha ammesso le sue responsabilità davanti agli inquirenti alla presenza del suo legale difensore, Antonella Palmieri, nella giornata di ieri, ma se n’è avuta notizia solo oggi.

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona stanno ascoltando come persone informate sui fatti e come parti offese i trenta pazienti, ma il cerchio si è ulteriormente allargato e sono circa una quarantina i casi sospetti, ovvero quelli che potrebbero aver ricevuto una iniezione di falso vaccino.

I motivi che hanno spinto il medico alla condotta al centro dell’accusa sono oggetto di indagine da parte degli uomini della Squadra Mobile di Ancona, che hanno sequestrato i moduli di consenso alla vaccinazione sottoscritti dai pazienti assistiti dal medico.

Gli investigatori sono al lavoro per svelare che fine abbiano fatto i vaccini non somministrati ai pazienti e per far luce su quanti abbiano ricevuto una iniezione di soluzione fisiologica. I pazienti che hanno ricevuto soluzione fisiologica saranno inviati all’Asur per la vaccinazione contro il covid.