Strike di fioriere in centro, caccia ai vandali

ANCONA – Arrivano in centro per la pulizia delle strade e trovano decine di vasi rovesciati a terra. Uno strike di fioriere, quelle pubbliche dell’arredo urbano e quelle private dei negozi messe per abbellire il passeggio.

A dare l’allarme questa mattina sono stati gli operai di Anconambiente che hanno iniziato il turno all’alba. Prima di procedere alla pulizia hanno avvisato la polizia locale. I vigili urbani sono arrivati lungo il corso vecchio per fare delle foto della situazione e raccogliere quanti più elementi possibili per trovare gli autori del gesto ritenuto vandalico.

I vasi capovolti dai vandali

Nella notte c’è stato anche vento ma si dubita che possa essere stato quello a causare la caduta dei vasi perché molti sono grandi e pesanti. Per questo si sospetta la mano di qualche vandalo, reduce da una serata probabilmente all’insegna dell’alcol.

I vigili visioneranno le telecamere di alcune attività della via che potrebbero aver ripreso quanto successo. La parte colpita è quella che va da piazza Roma fino al teatro delle Muse. I vasi non si sono rotti e dopo i rilievi della polizia municipale sono stati rimessi al loro posto. Non è la prima volta che qualcuno se la prende con le fioriere del centro. È successo diverse volte, in passato, sia in corso Garibaldi che in via degli Orefici.