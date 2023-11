Filottrano, viola il divieto di avvicinamento alla casa della madre: arrestato

FILOTTRANO – La minacciava continuamente, tanto da renderle la vita impossibile. Le chiedeva denaro in maniera insistente. La sua vita era diventata impossibile. Quella donna ha dovuto rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Filottrano raccontando i numerosi episodi subiti da parte del figlio. I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno dato il via alle indagini, riuscendo poi ad ottenere tutti quegli elementi utili per denunciare il giovane, oggi 35enne, per i reati di estorsione continuata e minacce. La Procura ha chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento del giovane ai luoghi frequentati dalla donna tra cui la casa stessa. Dallo scorso agosto il figlio non si poteva dunque avvicinare alla madre, a meno di 500 metri dalla sua abitazione. Non è andata così però perché ieri sera, domenica 5 novembre, durante un pattugliamento del territorio, i militari dell’Arma di Filottrano hanno notato il giovane in prossimità dell’abitazione della donna. Immediatamente lo hanno raggiunto e arrestato per la violazione del divieto che gli era stato imposto. Del posto e già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti, il 35enne è stato collocato ai domiciliari.