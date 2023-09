Filottrano, tutto pronto per lo Scarponi day

FILOTTRANO – Cambia il format per la seconda edizione dello “Scarponi day” fissata all’8 ottobre, un’iniziativa cicloturistica per onorare la memoria di Michele Scarponi e promuovere la sicurezza stradale. Quest’anno l’evento si trasformerà in una pedalata cicloturistica aperta a più tipologie di ciclisti: appassionati di bici da corsa, mountain bike, gravel e biciclette a pedalata assistita. L’obiettivo principale è rendere la giornata più inclusiva, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale e la condivisione, valori fondamentali che caratterizzano la Fondazione “Michele Scarponi”.

I percorsi

Due emozionanti percorsi saranno offerti agli appassionati:

– percorso lungo (105 chilometri, 1900 metri di dislivello): questo percorso epico condurrà i partecipanti a un luogo iconico, la Castelletta, la salita leggendaria in cui Michele Scarponi si allenava regolarmente;

– percorso Breve (55 chilometri, 730 metri di dislivello): un’esperienza immersa nelle incantevoli colline che erano la casa di Michele Scarponi.

Lo “Scarponi day” viene da una storia lontana. Nato nel 2014 grazie alla passione di Michele, che pedalò tra gli amici cicloamatori, nel corso degli anni ha coinvolto più di 5mila ciclisti provenienti da tutta Italia e da vari paesi europei che hanno partecipato all’evento, pedalando insieme sulle strade dell’Aquila di Filottrano.

Le parole del fratello Marco

«Se credi anche tu che la strada debba essere uno spazio condiviso e un bene comune per tutte le persone, ti invitiamo a partecipare all’evento. Insieme, possiamo promuovere una nuova cultura della mobilità nel nostro Paese, seguendo l’esempio di Michele e mettendo un freno alla violenza stradale – dice il fratello Marco, segretario generale dell’associazione -. È possibile iscriversi online o direttamente la mattina dell’8 ottobre in piazza Garibaldi a Filottrano, il luogo di partenza per ambedue i percorsi. Con la “Scarponi day” si è deciso di mettere per un attimo da parte la competizione, l’agonismo che ha caratterizzato le precedenti Granfondo Scarponi e l’attività sportiva di Michele, per dare maggiore importanza al messaggio della condivisione della strada. Chi viene a pedalare sulle strade di Michele e affronta con il sorriso la Castelletta, la salita che Michele ha definito la sua “Cima Coppi”, si iscrive idealmente al gruppo senza fine dell’aquila di Filottrano, un insieme di amici che vogliono cambiare la mobilità di questo Paese, togliendo per sempre dalle strade la violenza. Sarà una cicloturistica che si svolge a traffico aperto, tutti sono chiamati a fare la propria parte automobilisti e ciclisti, perché c’è un solo piede a terra, quello di una società, di tutte le persone che si muovono sulla strada».

La Fondazione

La Fondazione “Michele Scarponi” per la sicurezza di tutti sulla strada è un dono che Michele e la sua famiglia hanno voluto fare all’umanità. Per ricordare che la memoria di Michele è custodita dentro un futuro migliore. Nel nome di Michele la Fondazione lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro. Ad iniziative che hanno al centro l’utente fragile della strada e della società. La Fondazione collabora con il mondo dello sport, la scuola, le forze dell’ordine, con gli organi statali deputati a controllare, mettere in sicurezza ed educare alla sicurezza stradale e con tutte le organizzazioni che hanno i medesimi obiettivi. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.