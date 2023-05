Filottrano, non risponde al telefono: anziano trovato morto nel campo

FILOTTRANO – Solo stamattina (11 maggio) è stato rinvenuto in un campo tra Sant’Ignazio e Ponticelli, a Filottrano. L’allarme è scattato intorno alle 8 quando la sorella dell’uomo, cercando di contattarlo al telefono come era solita fare ogni mattina, non lo ha sentito rispondere. Temendo il peggio, ha allertato il 112. Immediatamente i carabinieri sono andati sul luogo sapendo che il signore, di circa 80 anni, era solito recarsi in quell’area per curare una proprietà terriera. Sul luogo sono state mandate anche l’ambulanza infermieristica di Filottrano e l’automedica di Cingoli.

L’uomo è stato trovato dai soccorritori poco più tardi, riverso sul campo. Probabilmente è deceduto mentre si trovava a dare del diserbante nei pressi di un laghetto di sua proprietà. Poco distante c’era anche il suo trattore. Il decesso, avvenuto per cause naturali, potrebbe risalire alla giornata di ieri, 10 maggio. Sono comunque in corso accertamenti da parte dei militari.