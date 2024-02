Filottrano in lutto, è scomparso Nunzio Pasquini

FILOTTRANO – Filottrano è in lutto per la scomparsa dell’ex agente della Municipale Nunzio Pasquini. Una volta cessato il servizio, operando con passione e responsabilità, è stato anche assessore al Bilancio e membro sempre attivo e propositivo in diverse associazioni cittadine che ha contribuito a far nascere e crescere. Se n’è andato ieri (18 febbraio) all’ospedale di Jesi a 73 anni.

«Mi dispiace davvero. Condoglianze alla famiglia», dice la sindaca Lauretta Giulioni. L’ex prima cittadina Ivana Ballante lo ricorda così: «Ci ha lasciato un caro amico dal cuore gentile e generoso che continuerà a vivere nel ricordo delle tante persone che l’hanno amato e stimato. Orgoglioso della “divisa” che ha onorato per tanti anni come agente prima e poi Comandante del Corpo di Polizia municipale nella nostra città, ha saputo coniugare il profondo senso del dovere, l’impegno e la professionalità con doti non comuni di sensibilità e disponibilità, che l’hanno fatto apprezzare da tutta la nostra comunità. Una persona estremante corretta, sempre pronta all’ascolto, al confronto e a porgere una mano nel caso di bisogno, ha continuato a dedicarsi alla nostra comunità. Grazie caro Nunzio per la splendida persona che eri, ti sarò sempre grata per il dono della tua amicizia, per l’impegno professionale profuso durante il mio mandato di sindaco e per i valori che abbiamo condiviso e che sapevi ben rappresentare e difendere. Ciao amico caro, il tuo sorriso rimarrà vivo nel nostro cuore».

Tutta la comunità è stretta attorno alla moglie Giuliana, ai figli Sara con Emanuele e Alessandro, ai suoi piccoli nipotini, alla sorella Rosetta. La salma è visibile da oggi pomeriggio, 19 febbraio, nella casa funeraria Bottegoni. I funerali si celebreranno domani, 20 febbraio, alle 15 nella chiesa di San Francesco. I familiari non hanno chiesto fiori ma opere di bene.