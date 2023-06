Filottrano, investita mamma con passeggino

Il neonato, miracolosamente, è rimasto sempre agganciato al passeggino. Da Torrette si è alzato in volo Icaro

FILOTTRANO – Brutto incidente stamattina (8 giugno) alle 9.30 a Filottrano dove una mamma con il figlio di 4 mesi, nel passeggino ovetto, sono stati centrati da un’auto mentre la donna attraversava la strada, sulle strisce pedonali, nei pressi di via dell’Industria.

L’auto ha impattato contro l’ovetto che è stato poi stato trascinato per una decina di metri mentre la mamma del piccolo è stata urtata dalla vettura. Il neonato, miracolosamente, è rimasto sempre agganciato al passeggino, andato completamente distrutto, senza però essere sbalzato all’esterno, sull’asfalto. Da Torrette si è alzato in volo Icaro. Immediatamente il personale medico e sanitario ha soccorso il piccolo rimasto sempre vigile e cosciente.

Caricato sull’ambulanza, è stato accompagnato fino all’elicottero per poi essere trasferito al Salesi insieme alla mamma che, pure, è stata accompagnata a Torrette. Sul posto, per i rilievi la polizia locale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.