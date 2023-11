Filottrano, investito da un’auto muore poche ore dopo all’ospedale

FILOTTRANO – Dopo una manciata di ore da quel terribile incidente a Filottrano, stanotte (1 novembre) Sante Brunori è deceduto. Aveva 72 anni il filottranese. L’incidente è avvenuto in località Tornazzano nel tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre. L’uomo è stato investito da un’auto, alla cui guida si trovava una donna.

È stato scaraventato a terra riportando diverse fratture al torace e al bacino dovute all’impatto con il mezzo. Stando a una prima ricostruzione da parte delle forze di polizia intervenute sul posto, Brunori era uscito poco prima per fare la spesa proprio di fronte a casa sue e mentre tornava con la cassetta di frutta in mano è stato centrato dalla vettura.

Illesa ma sotto choc la donna alla guida del mezzo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’ambulanza infermieristica di Filottrano. Le condizioni del 72enne appunto sembravano già gravissime al personale medico intervenuto, a causa dei traumi e delle lesioni riportate. Dalla piazzola dell’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro. L’équipe medica dell’eliambulanza ha proseguito con i soccorsi prestati all’uomo che, successivamente, è stato caricato sull’elicottero e trasportato, intubato e privo di conoscenza, con un codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale per poi essere trasferito in sala emergenza. In nottata il decesso. I funerali saranno fissati a ore, dopo l’ispezione cadaverica. Filottrano e anche Jesi, città di cui era originario, lo piangono. Tante le polemiche per quanto riguarda la viabilità di quella zona.