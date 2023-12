Filottrano, cassonetto in fiamme: indagano i carabinieri

FILOTTRANO – È divampato un rogo ieri sera (26 dicembre) nella zona di via dell’Industria a Filottrano. Il rogo ha avvolto un cassonetto nelle pertinenze del supermercato che si erge proprio su quella via. Sul posto si sono precipitati i pompieri del distaccamento di San Sabino di Osimo per domarlo. C’è voluto diverso tempo: quel grosso cestone stava ardendo velocemente con tutto il suo contenuto, mettendo in pericolo la zona circostante, piena di vegetazione e a ridosso di alcune case. Il lavoro dei vigili del fuoco è terminato quella notte ma il caso non si è chiuso lì, anzi c’è ancora da vederci chiaro.

È arrivata sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che sta conducendo le indagini. Si indaga per incendio doloso. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza private e l’occhio elettronico avrebbe immortalato tutto. Non si esclude alcuna pista per ora, da quella relativa alla presenza di alcuni ragazzi che pare si aggirassero in quella zona per lanciare petardi, seppur in anticipo, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, alla volontà di qualcuno di creare un danno vero e proprio, mirato magari. Dal giorno di Santo Stefano in tutta la Valmusone sono piovute segnalazioni ai vigili per i botti iniziati a esplodere troppo presto anche a ridosso delle case, con buona pace degli animali domestici.