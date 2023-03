Filottrano, convalidato l’arresto del 60enne che ha accoltellato l’avvocatessa

FILOTTRANO – Si è svolta oggi pomeriggio all’ospedale di Torrette, l’udienza di convalida davanti al Gip per l’arresto del 60enne Doriano Trillini, accusato di lesioni personali gravi nei confronti della giovane avvocatessa che si occupava di lui come amministratrice di sostegno. Il fatto di sangue, avvenuto giovedì in via Cantalupo dove l’uomo abita, ha destato sconcerto in città e in tutta la frazione. Dopo l’arresto l’uomo aveva accusato un malore ed era stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Jesi. Dimesso in nottata per essere rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Osimo, in stato di arresto, si è sentito di nuovo male. Un malore più serio, dovuto alle condizioni di salute ma forse anche dal rimorso, essendosi reso conto in un momento di lucidità del gesto efferato compiuto nei confronti dell’avvocatessa 34enne che si occupava di lui. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Torrette dove ancora si trova ricoverato. Il Gip ha convalidato l’arresto riservandosi tuttavia sulla misura cautelare, poiché va considerato sia lo stato di salute dell’imputato che la compatibilità con un eventuale regime detentivo. Trillini resta dunque ricoverato in stato di arresto. Migliorano invece le condizioni dell’avvocatessa, ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Jesi. È stata raggiunta da cinque coltellate che le hanno procurato ferite al collo, alla schiena, al torace. La più grave, le ha quasi perforato un polmone tanto che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.