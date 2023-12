Filottrano, cerimonia al Colle per l’apposizione della croce

FILOTTRANO – Una croce da rimettere al suo posto, sulla cima di un’antica collina sacra ai monaci, dopo che il vento l’aveva abbattuta è la nuova sfida che Luca Paolorossi, imprenditore nel settore della moda, ha lanciato dalla sua Filottrano. «Questa è una terra che amo e che vorrei sempre più bella, attrattiva, curata. Per questo ho deciso di piantare un bosco nelle campagne marchigiane, il “Bioparco delle Mani” e restituire al Colle Monte Pomarolo la sua antica Croce, frutto di una tradizione cattolica secolare – ha detto -. Con il progetto “Paolorossi please” poi distribuiamo felpe personalizzate in cambio di un albero. Il ricavato di ogni capo diventerà una pianta personalizzata, con il nome e cognome del donatore». Con una cerimonia solenne al Colle è stata appunto restituita la sua antica Croce, frutto di una tradizione cattolica secolare. «I miei antenati contadini erano devoti a questi luoghi, qui il silenzio urla la bellezza delle Marche, e noi dobbiamo preservarla». L’altro progetto prevede appunto la piantumazione di alberi. “Paolorossi please” è il nuovo brand di felpe reinterpretate in chiave sartoriale, personalizzate in sintesi tra estetica e sostenibilità ambientale, in cotone 100 per cento da filiera certificata made by Pietro Paolorossi, figlio di luca, che ha iniziato dalla forma societaria Please srl. E’ tra le prime aziende in Italia, nel settore della moda, ad essere Società benefit: Per ogni felpa prodotta, in base ad uno studio appositamente commissionato, saranno quantificate le emissioni di Co2 e definito un preciso e dettagliato piano di assorbimento che prevede la piantumazione di alberi in progetti di riforestazione tracciata e trasparente al 100 per cento.