Filottrano, aggredisce a coltellate l’amministratrice di sostegno: 60enne in stato di fermo

FILOTTRANO – Un grave fatto di sangue si è consumato nel pomeriggio di oggi a Cantalupo di Filottrano. Un uomo di 60 anni in un improvviso scatto d’ira ha aggredito la sua amministratrice di sostegno, una avvocatessa di 34 anni, raggiunta da cinque coltellate su tutto il corpo. È successo tutto in una manciata di terribili minuti. La donna si era recata a casa del suo assistito che nei giorni scorsi aveva disertato una terapia farmacologica cui doveva sottoporsi. Lei, preoccupata, è andata a vedere come mai non si fosse presentato alla terapia invitandolo ad andare. A quel punto il 60enne l’ha invitata a salire in casa e la donna, in buona fede, è andata. Ma a quel punto è scattata la brutale aggressione. L’uomo impugnava un coltello da cucina – che successivamente è stato sequestrato dai Carabinieri – e ha sferrato cinque fendenti verso la povera ragazza inerme, che sebbene ferita e sotto choc è riuscita a divincolarsi e uscire dall’abitazione, lanciando l’allarme al 112 col suo cellulare. Sul posto, la Potes di Filottrano, l’automedica del 118 di Jesi, la Croce verde di Jesi e due pattuglie dei Carabinieri della locale Stazione. L’avvocatessa è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Jesi, così come il suo aggressore che ha avuto una crisi respiratoria. L’uomo – un paziente con problemi psicologici e fisici – è in stato di fermo. Nei suoi confronti, al termine degli accertamenti da parte dei carabinieri, potrebbe scattare l’arresto per tentato omicidio. L’arma è stata recuperata e sequestrata. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc la frazione di Cantalupo dove entrambi i protagonisti di questa brutta storia sono conosciuti.